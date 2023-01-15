Невзоров: «Ангарский маньяк» после фронта займет свое место в Госдуме 8 15.01.2023, 15:29

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Если Попков выживет, то наденет костюм от Бриони и нацепит знак «Единой России».

Известный журналист Александр Невзоров прокомментировал новость о том что бывший российский милиционер Михаил Попков, убивший более 80 женщин, хочет отправиться в Украину воевать в рядах российских наемников:

— «Ангарский маньяк», милиционер Попков убил 80 девочек и женщин. Разумеется, он старательно насиловал свои жертвы, преимущественно, в момент их агонии. В минуту вдохновения Попков мог разнообразить обычный репертуар: вырезать сердце или глаза, отрезать даме груди и пальцы.Был пойман и получил пожизненное.

Сегодня «ангарский маньяк» сообразил, что его уникальные навыки очень нужны отечеству в его войне с Украиной. (Отметим, что Попков абсолютно прав: преступная война нуждается в преступниках.)

Прошение о переводе из мордовской колонии «Торбеевский централ» на фронт он уже написал и подал.Учитывая высокую квалификацию Попкова и его драгоценный опыт, «ангарский маньяк», несомненно, будет востребован. Он получит погоны, оружие и статус. Всякие ЧВК еще и подерутся за этот драгоценный кадр.

Если Попков выживет на фронте, то со временем оденет костюм от Бриони, нацепит знак «ЕР» и займет место в Госдуме. Если погибнет - то его именем в Ангарске назовут школы, а то и Сибирскую академию права. Там как раз очень много девушек с еще не вырванными сердцами.

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