Шойгу вслед за Пригожиным начал вербовать зэков на войну в Украину 2 15.01.2023, 15:48

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Это стало известно со слов попавшего в украинский плен российского заключенного.

Минобороны приступило к вербовке заключенных вслед за ЧВК «Вагнер». Это стало известно со слов попавшего в украинский плен Леонида Образкова, который отсидел в российских тюрьмах 20 лет. Интервью с ним опубликовал украинский блогер Владимир Золкин.

Ранее о вербовке заключенных ведомством писали «Важные истории», однако тогда речь шла только о «красных колониях», где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. 41-летний Образков сообщил, что никакого отношения к ним не имеет, получил первую судимость, еще будучи несовершеннолетним, и далее сидел практически без перерыва по различным статьям, включая кражу, угон и поджог.

По его словам, вербовка на войну в Украину происходила через замначальника колонии, который вызвал заключенных и предложил им вступить в «группу эвакуации» по запросу Минобороны. «Нас набирали вытаскивать „двухсотых“ (погибших), „трехсотых“ (раненых). <…> Про „Вагнер“ мы все знали, что лучше туда не идти — там все жестко. А в Минобороны думали, что все иначе. <…> Веры было больше, что там действительно эвакуация», — уточнил Образков, добавив, что им пообещали деньги и некую бумагу с хорошей характеристикой.

Однако в итоге завербованные заключенные оказались в окопах на передовой. Где именно — не сообщается. «Я не знаю, как мы в этой ситуации оказались и знают ли там, наверху, об этом. Ваши [украинские военные] когда залезли в окоп, увидели, что у нас не было ни оружия, ничего. Оружие все поломанное было. У нас даже гранат не было. И когда мы вылезли из окопа, они [спросили]: „Вагнер“? Мы: „Нет, Минобороны“. Они сами удивились», — рассказал Образков.

По его словам, стрелять он не умеет, к атаке завербованных заключенных не готовили, а на передовую «кинули без еды и воды». «Я только после госпиталя, не долечился от контузии, <…> поступил приказ срочно на передовую, мы собрались, думали, эвакуация, а тут — бац! — и за три часа уже оказался здесь. Мы сидели два дня в окопе, ждали, когда что-то скажут, разъяснят. Никого не было вообще», — отметил Образков.

В произошедшем он винит командиров, которые к ним «были приставлены». Заключенный добавил, что если бы знал, что их бросят в атаку, он бы никуда не поехал, поскольку у него гепатит С, он «еле ходит», имеет два класса образования и не обучен воевать. «Я люблю именно свой народ, свою страну, но с властями, судя по моим татуировкам, я никак. Это уже политика, это не ко мне. Я поехал чисто на эвакуацию пацанов, как мне сказали, пообещали. <…> Надежда была и бабки неплохие», — заключил Образков.

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