В Белгородской области командир взвода взорвал гранату

В Белгородской области командир взвода взорвал гранату4
- 15.01.2023, 16:03
- 2,716
Погибли трое военных.
В Белгородской области военнослужащий взорвал гранату на территории расположения. Погибли трое военных, по меньшей мере 10 пострадали, пишет Baza.
По ее информации, инцидент произошел в здании сельского дома культуры на хуторе Тоненькое, где находились российские военные. Один из них взорвал гранату РГД-5. После этого в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Его потушили прибывшие пожарные.
Информацию о возгорании и 10 пострадавших подтвердили в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», подрыв совершил 14 января старший сержант и командир взвода, имя которого не называется. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал сообщает о трех погибших, 16 пострадавших и 8 пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.