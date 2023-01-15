В Белгородской области командир взвода взорвал гранату 4 15.01.2023, 16:03

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Погибли трое военных.

В Белгородской области военнослужащий взорвал гранату на территории расположения. Погибли трое военных, по меньшей мере 10 пострадали, пишет Baza.

По ее информации, инцидент произошел в здании сельского дома культуры на хуторе Тоненькое, где находились российские военные. Один из них взорвал гранату РГД-5. После этого в здании сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Его потушили прибывшие пожарные.

Информацию о возгорании и 10 пострадавших подтвердили в экстренных службах. По данным телеграм-канала «112», подрыв совершил 14 января старший сержант и командир взвода, имя которого не называется. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Канал сообщает о трех погибших, 16 пострадавших и 8 пропавших без вести. Возбуждено уголовное дело.

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