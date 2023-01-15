Литовцы задержали контрабанду сигарет из Беларуси на €2,6 миллиона 3 15.01.2023, 16:15

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Такого не видели 20 лет.

Сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ) сообщают, что 29 декабря организовали успешную операцию по задержанию контрабанды. Перехват незаконного груза осуществлялся при сотрудничестве с таможенниками и сотрудниками Управления безопасности компании ЛЖД, пишет delfi.lt.

В Вильнюсе на железнодорожной станции Паняряй пограничники проверили три вагона стоявшего там грузового поезда. Он приехал в Литву из Беларуси через КПП Стасилос. У пограничников возникло подозрение, что в вагонах может быть спрятана контрабанда. В ходе досмотра в вагонах были обнаружены большие мешки с гранулами подсолнечника, среди которых были коробки с сигаретами.

В остальных вагонах контрабанды не было. Камуфляж, сыпучий груз, в трех вагонах, как потом выяснилось, весил целых 66 тонн. В Панеряй выгрузить и пересчитать все это не удалось. Три вагона с контрабандой были отцеплены и отправлены по железной дороге в Кену. Находящаяся здесь железнодорожная станция имеет необходимое оборудование и условия для обыска.

Этот арест стал нетипичной операцией пограничников, которая потребовала много времени как для перевозки контрабанды в Кену, так и для ее выгрузки и подсчета. Ситуация осложнялась различными логистическими вопросами, сложными этапами подъема сыпучих грузов. Потребовалось немало физических сил и времени, чтобы вручную вынуть коробки из-под сигарет, поэтому точный окончательный размер рекордного груза стал известен только на этой неделе.

Установлено, что в трех задержанных пограничниками вагонах было спрятано 672 000 пачек различных видов контрабандных сигарет с белорусскими этикетками. Стоимость такого груза в Литве с учетом всех обязательных налогов составляет более 2,6 млн евро. Это крупнейший перехваченный контрабандный груз за всю историю работы СОГГ с 2000 года.

Начато досудебное расследование по факту незаконного сбыта акцизных товаров. Досудебное расследование ведет Вильнюсская окружная прокуратура. В 2022 году пограничники предотвратили попадание на черный рынок 4 322 114 пачек сигарет, абсолютное большинство которых было привезено из Беларуси. Это было самое большое годовое количество нелегальных сигарет, задержанных СОГГ, за более чем два десятилетия.

В прошлом году значительное увеличение объемов перехваченной СОГГ контрабанды сигарет по сравнению с предыдущими годами связано с новыми и более эффективными мерами пограничной охраны и перехватом больших партий табачных изделий, перевозимых поездами из Беларуси.

В 2022 году пограничники выявили 51 случай контрабанды по железной дороге и таким образом задержали почти 3 миллиона пачек сигарет (это 67 процентов от общего количества сигарет, изъятых СОГГ).

Сигареты белорусского производства обычно перевозят товарными вагонами из в Литву, пряча их в навалочных грузах (щепка, стружка, паллеты и т.д.).

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