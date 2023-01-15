Бывший командир ЧВК «Вагнера» запросил убежища в Норвегии 2 15.01.2023, 16:23

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Он намерен дать показания против главы ЧВК Евгения Пригожина.

Бывший командир наемников ЧВК «Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.

Медведев, как он утверждает, пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.

Под охраной из местного аэропорта бывшего «вагнеровца» доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.

Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. «Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений ЧВК «Вагнера», который согласился давать показания», – пишет Осечкин.

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