В Беларуси намерены в пять раз урезать беспошлинные лимиты на посылки из-за границы 3 15.01.2023, 17:17

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С 1 апреля.

С 1 апреля в Беларуси пересмотрят беспошлинные лимиты на зарубежные посылки. «Зеркало» рассказывает, как они должны измениться.

С 1 апреля Беларуси намерены снизить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одну посылку. Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. Сейчас этот лимит составляет 1000 евро и 31 килограмм на одну бандероль.

Напомним, нынешние беспошлинные нормы по посылкам из-за границы ввели в апреле 2022 на уровне стран ЕАЭС, их ввели до 1 октября, а потом продлили еще на полгода — до 1 апреля 2023 года. До этого в Беларуси действовали ограничения в 22 евро и 10 килограмм на одну посылку.

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