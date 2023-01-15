В Белгородской области раздаются взрывы и виден дым

В Белгородской области раздаются взрывы и виден дым6
- 15.01.2023, 17:19
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В российской Белгородской области сегодня, 15 января снова неспокойно. Местные жители рассказывают о звуках взрывов в Шебекино, после которых проблемы со светом и водоснабжением в городе.
Об этом сообщают местные и Telegram-каналы.
«Шебекино было громко, два взрыва, в некоторых местах пропал свет и вода, возможно, есть прилет у рынка», - пишут в сети очевидцы.
При этом это далеко не весь список «бавовны», которая сегодня в Белгородской области.
«Борисовка, Никольское, Разумное громко. Шебекино по-прежнему очень громко, есть прилеты. Октябрьский тоже громко», - такие сообщения распространяются в местных пабликах.