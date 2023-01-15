В Белгородской области раздаются взрывы и виден дым 6 15.01.2023, 17:19

10,976

Видео.

В российской Белгородской области сегодня, 15 января снова неспокойно. Местные жители рассказывают о звуках взрывов в Шебекино, после которых проблемы со светом и водоснабжением в городе.

Об этом сообщают местные и Telegram-каналы.

«Шебекино было громко, два взрыва, в некоторых местах пропал свет и вода, возможно, есть прилет у рынка», - пишут в сети очевидцы.

При этом это далеко не весь список «бавовны», которая сегодня в Белгородской области.

«Борисовка, Никольское, Разумное громко. Шебекино по-прежнему очень громко, есть прилеты. Октябрьский тоже громко», - такие сообщения распространяются в местных пабликах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».