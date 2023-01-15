Вахтанга Кикабидзе многое связывало с Беларусью 15.01.2023, 17:44

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Актер любил «Песняров», приезжал в Минск на открытие памятника герою «Мимино», а теща актера была уроженкой Бреста.

15 января 2023 года пришла новость о смерти известного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, ему было 84 года, пишет КП.

Вахтанг Кикабидзе всегда с большой любовью отзывался о Беларуси.

- Моя жена всегда мне говорила: У тебя на первом месте родина, потом друзья, потом семья. А должно быть наоборот. Но что поделаешь, так меня мама воспитала. Друзей у меня, в том числе и в Беларуси, много, - рассказывал Вахтанг Кикабидзе в интервью телеканалу «Беларусь 1».

О том, чем его удивляла Беларусь

Грузию и Беларусь объединяет, что обе страны очень гостеприимные, и иногда этим даже пользуются нам во вред, говорил Кикабиде. Он рассказывал, что в конце 90-х прошлого века, когда он приезжал в Беларусь, всегда удивлялся, что здесь работали заводы, в то время как в других бывших странах СССР был кризис.

- Это странно было даже видеть, - признался Кикабидзе.

Также он вспоминал, как часто пересекался с Владимиром Мулявиным на гастролях. И дома он нередко слушал «Песняров», у него дома были записи легендарного белорусского ансамбля.

О деградирующем киноискусстве

В 2010 году Вахтанг Кикабидзе приезжал на белорусский кинофестиваль «Лiстапад», где говорил о Беларуси так:

- Я всегда считал, и до сих пор считаю, что Беларусь - театральная страна. Я считаю, если в стране проводятся такие мероприятия как «Лiстапад», то жизнь налаживается, потому что так просто провести фестиваль очень сложно. Человек создан для того, чтобы жить интересной и красивой жизнью.

Вместе с тем он считал, что в мире киноискусство деградирует и принимал это близко к сердцу. Он с ностальгией вспоминал мощных сценаристов, режиссеров, композиторов из Советского Союза.

- Ровесники моих детей и внуков до сих пор хвалят «Мимино». Это уникальный случай, когда мне подарили диск, где были записаны все цитаты из фильма. Притом начинается: «Вы почему кефир не кушаете, не любите?» Друзья, когда мне звонят и хотят спросить, куда я пропал, говорят: «Ты почему кефир не кушаешь? Не любишь? Почему не приходишь?».

И вспомнил, что когда отдыхал в минской гостинице и переключал каналы, вдруг попал на фильм «Мимино». В итоге просмотрел его заново и хохотал.

О памятнике герою «Мимино» в Минске

В 2019 году Кикабидзе предложили приехать на открытие памятника его герою из «Мимино» у ресторана «Друзья» в белорусской столице. Он сразу согласился, но подумал, что это шутка. И только когда увидел билеты на самолет в Минск, поверил окончательно, что это не шутка.

А еще, будучи в Минске, он рассказал, что его теща, Мария Спиридоновна Кебадзе, была уроженкой Бреста.

О белорусской милиции и грузинском блюзмене

Однажды Кикабидзе пришлось освобождать из милиции в Минске Левана Ломидзе. Лучший блюзовый гитарист России вспоминал, как четверть века назад «нарушал общественный порядок» на улице и чуть не угодил в каталажку. Правда, было это в далеком 1985 году. Дело было после концерта Вахтанга Кикабидзе, на разогреве у которого Ломидзе выступал со своей первой группой.

- Было уже около полуночи. Мы вышли прогуляться на улицу и начали петь, - вспоминает Леван. - К нам тут же подошли милиционеры, - рассказывал музыкант.

Молодых музыкантов, которые устроили на улице живой мини-концерт, хотели задержать за нарушение общественного порядка. Так бы и коротали они ночь в отделении, если бы в этот момент к ним случайно не подошел мудрый Вахтанг Константинович.

- Милиционеров он убедил одной фразой: «Разве хорошие песни в хорошем исполнении могут быть нарушением порядка?». И нас отпустили, - смеялся Ломидзе.

О курении и нежелании бросать вредную привычку

В Минске Кикабидзе курил как паровоз везде, даже в гримерке. Зная это, организаторы его концертов просили сотрудника МЧС на один вечер установить заглушку на пожарный извещатель.

- Несколько лет назад, когда я попал к серьезным врачам, меня спросили: «Сколько лет вы курите?» Я сказал, что 63 года. И, думаю, все, скажут бросать. А они мне: «Ни в коем случае не бросайте!», - шутил по поводу своей вредной привычки Кикабидзе.

О «Сватах»

Одной из последних его работ стал сериал 7 сезон сериала «Сваты», который снимали в Минске.

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