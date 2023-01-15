Украинский футболист Мудрик перешел в «Челси» 1 15.01.2023, 17:53

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Самый дорогой трансфер в истории украинского футбола.

22-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик стал игроком лондонского ФК «Челси».

В текущем сезоне Мудрик сыграл в составе «Шахтера» в 18 матчах, забив 10 мячей и отдав восемь результативных передач.

«Челси», куда перешел украинский футболист, занимает десятое место в Английской премьер-лиге.

По данным журналиста Фабрицио Романо, трансфер Мудрика обойдется лондонскому клубу в 100 миллионов евро. Другой спортивный журналист Дэвид Орнштейн заявил, что «Челси» гарантированно заплатит 70 млн евро, а еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.

ФК «Шахтер» уже официально подтвердил информацию Орншейна.

Трансфер Мудрика – самый дорогой в истории украинского футбола. Для сравнения, «Челси» в 2006 году отдал 43,8 млн. евро за Андрея Шевченко, а Александр Зинченко перешел из «Ман Сити» в «Арсенал» примерно за 35 млн. евро.

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