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В России заявляют об атаке на одну из крупнейших электроподстанций Брянска

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  • 15.01.2023, 18:04
  • 6,768
В России заявляют об атаке на одну из крупнейших электроподстанций Брянска
иллюстрационное фото

Что известно.

Вчера, 14 января, по словам россиян, произошла атака на одну из крупнейших электроподстанций Брянска.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

«Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области вчера около 6 утра», – написали в Mash.

По словам россиян, атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питала два района Брянска. Они также добавили, что первая сброшенная граната не разорвалась, а вторую накрыл собой охранник, который находится в реанимации.

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