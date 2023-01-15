В России заявляют об атаке на одну из крупнейших электроподстанций Брянска

В России заявляют об атаке на одну из крупнейших электроподстанций Брянска6
- 15.01.2023, 18:04
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Что известно.
Вчера, 14 января, по словам россиян, произошла атака на одну из крупнейших электроподстанций Брянска.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.
«Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области вчера около 6 утра», – написали в Mash.
По словам россиян, атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона — она питала два района Брянска. Они также добавили, что первая сброшенная граната не разорвалась, а вторую накрыл собой охранник, который находится в реанимации.