Минчан попросили вынести елки до 22 января 5 15.01.2023, 18:08

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Их утилизируют.

В ЖКХ Минска рассказали, когда нужно выносить елки из жилья, чтобы новогодние деревья были утилизированы. В Telegram-канале ведомства также ответили на вопросы, как экологично расстаться с елкой.

Перед тем, как избавляться от старой елки, с нее нужно убрать гирлянды, все украшения и мишуру. После этого деревья нужно вынести на контейнерную площадку или на территорию, которая прилегает к мусоропроводным камерам.

Специальные мусоровозы отправят в каждый из районов Минска 22 января. Деревья отвезут на полигон СООО «Ремондис-Минск» для дальнейшей переработки. При этом сдать в утилизацию можно будет все хвойные деревья.

Старые елки будут дробить на щепу, чтобы в дальнейшем использовать при производстве брикетов для отопления котельных.

Те минчане, которые не успеют до 22 января сдать елку в утилизацию, смогут привезти их самостоятельно на полигон УП «Минскзеленстрой», что находится в районе ТЭЦ-4 по улице Монтажников.

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