Гайдай о ситуации в Луганской области: Россияне погибают, техника уничтожается
- 15.01.2023, 18:24
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Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово — Кременная.
Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.
Об этом сообщает Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, россияне блокируют выезд и въезд в оккупированных городах. Это касается Лисичанского и Рубежного.
«Мужественные украинские защитники, ради продвижения, разминируют территории от противопехотных мин собственными танками», - написал Гайдай.