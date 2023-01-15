Гайдай о ситуации в Луганской области: Россияне погибают, техника уничтожается 15.01.2023, 18:24

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Сергей Гайдай

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово — Кременная.

Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.

Об этом сообщает Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне блокируют выезд и въезд в оккупированных городах. Это касается Лисичанского и Рубежного.

«Мужественные украинские защитники, ради продвижения, разминируют территории от противопехотных мин собственными танками», - написал Гайдай.

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