В ВСУ показали, как украинские военные уничтожают врагов в Соледаре

В ВСУ показали, как украинские военные уничтожают врагов в Соледаре6
- 15.01.2023, 18:48
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Видео.
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов в Соледаре, где идут интенсивные бои.
Об этом сообщает 46-я отдельная бригада десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
Десантники показали видео, как они ведут огонь по оккупантам. При этом военные отмечают, что такому уничтожению врага предшествует тщательное планирование с учетом тактики врага.
В Соледаре украинские защитники противопоставляют оккупантам максимальную сконцентрированность, гибкость действий и эффективное ведение огня.
«Враг непрост, но мы подберем ключ к победе над ним, чтобы он не смог в дальнейшем проводить атакующие действия на этом направлении… Пока мы его не уничтожим, не будет покоя нашим родным и нашей стране», - рассказывает один из военных 46 бригады.