У бобруйских католиков могут забрать костел

У бобруйских католиков могут забрать костел5
- 15.01.2023, 19:07
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Ранее режим запретил проводить службы в Красном костеле в Минске.
После воскресной службы 15 января ксендз-настоятель сообщил, что с 1 февраля приход будет арендовать помещение бобруйского костела Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии у города для проведения богослужений, передает «Белсат».
Срок аренды — полгода, цена ее пока неизвестна. За это время власти будут решать, что делать с костелом дальше и передавать ли его приходы.
Теперь же приход обязан освободить все помещения, которые не используются для служб. Даже шла речь о том, что нужно разобрать орган.
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске был построен в 1912 году. В 1968 коммунистические власти застроили башню пятиэтажкой, с тех пор костел и имеет свой нынешний вид. В 2017 году прихожане собирали подписи за полное возвращение здания приходу и его восстановление, однако это не принесло желаемого результата.