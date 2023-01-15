Эшелон с россиянами и техникой прибыл в РФ из Беларуси 9 15.01.2023, 19:11

6,298

архивное фото

Россияне прошли обучение на белорусских полигонах.

Очередной эшелон с мобилизованными российскими военными прибыл в Россию из Беларуси, после того, как россияне прошли обучение на белорусских полигонах. Об этом сообщает Telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси в воскресенье, 15 января.

В сообщении говорится, эшелон №962 отправился со станции Полонка (Брестская область) 11 января. В нем было 44 вагона: 4 пассажирских (с личным составом ВС РФ примерно в 200 человек), 3 крытых (со снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной воинской техникой).

Воинский эшелон пересек границу с Россией 12 января, а на станцию назначения (Митрофановка, Воронежская область РФ) он прибыл 15 января. Конечная станция расположена в 40 км от Луганской области.

Согласно предварительной информации, среди техники в эшелоне находились: минимум две инженерные машины, один УАЗ, Уралы и КамАЗы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».