Россия обстреляла Херсон 3 15.01.2023, 19:37

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Снаряды попали в здание представителей Красного Креста.

Российские оккупанты осуществили массированный обстрел Херсона в воскресенье, 15 января, ударив по гражданской и критической инфраструктуре. Ранения получили семь человек.

Как сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, снаряды попали в помещение, где работают представители Красного Креста. По его словам, россияне «знали, куда наносят удары». На месте атаки возник серьезный пожар, работают спасатели.

Тимошенко рассказал, что это же здание оккупанты обстреляли в середине декабря 2022 года. Тогда погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко.

Также россияне попали в центр реабилитации детей с инвалидностью: в здании выбиты окна и двери, повреждена стена, заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Российские снаряды упали возле помещения студенческого общежития, также под обстрелом оказались частные и многоквартирные дома. Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Пострадали предприятие и прилегающая территория.

По словам Янушевича, всех пострадавших госпитализировали. Один из семи раненых находится в тяжелом состоянии.

Армия РФ регулярно наносит удары по Херсону и области, убивая местных жителей. Ранее 15 января они обстреляли медицинское учреждение в областном центре, 11 января — перинатальный центр.

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