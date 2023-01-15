Мигранты продолжают пытаться прорваться в Европу из Беларуси 1 15.01.2023, 19:50

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В Польше задержали «проводников», которые помогали им.

Мигранты из восточных стран, которые находятся в Беларуси, не оставляют надежд попасть в Европу. В Литве и Польше рассказали, сколько нелегалов задержали за последние сутки.

В субботу, 14 января, в Польшу прошли пройти 69 мигрантов, которые находились на территории Беларуси. Около 30 из них были в районе деревни Мельник в Подляском воеводстве, граничащей с Брестской областью. Об этом сообщает Погранкомитет Польши.

Польские пограничники задержали троих человек, которые помогали в перевозке нелегалов. Это граждане Украины и Польши, они помогали нескольким выходцам из Афганистана, Индии и Ирана.

Мигранты также пытаются прорваться в другие граничащие с Беларусью страны. Латвийские пограничники остановили 16 человек за последний сутки. Литовские — 7 человек за сутки, а с начала года уже 132 мигранта, говорится в сообщении МВД этой страны.

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