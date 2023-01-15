Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
- 15.01.2023, 20:14
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Генсек НАТО заявил, что сейчас идет решающая фаза войны.
Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран.
Об этом сообщает The Guardian.
«Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Отмечено также, что на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии состоится заседание контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки вооружений Киеву.