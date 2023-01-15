Подоляк о ликвидации зеков ЧВК «Вагнера»: Завершена на 77%6
- 15.01.2023, 20:44
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ВСУ «сняли с учета» 29 543 оккупантов из ЧВК.
ЧВК «Вагнера» по упрощенной «процедуре» набрала в свою группировку более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
«О качестве российской «армии»... ЧВК «Вагнер» через упрощенную «процедуру» вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) - 38 244 человека для использования в геноциде. ВСУ «сняли с учета» (убило, ранило, отправило в бесследие или плен) - 29 543. Могилизация российских зеков на сейчас - 77%», - написал он.