Подоляк о ликвидации зеков ЧВК «Вагнера»: Завершена на 77% 6 15.01.2023, 20:44

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ВСУ «сняли с учета» 29 543 оккупантов из ЧВК.

ЧВК «Вагнера» по упрощенной «процедуре» набрала в свою группировку более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

«О качестве российской «армии»... ЧВК «Вагнер» через упрощенную «процедуру» вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) - 38 244 человека для использования в геноциде. ВСУ «сняли с учета» (убило, ранило, отправило в бесследие или плен) - 29 543. Могилизация российских зеков на сейчас - 77%», - написал он.

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