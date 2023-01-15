На свободу вышел политзаключенный Александр Бычковский 1 15.01.2023, 20:54

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Он полностью отбыл свой срок.

С 3 июля 2021 года Александр Бычковский отбывал срок в круглянском ИУОТ-46. Недавно он вышел на свободу, отбыв в заключении полтора года, сообщает «Вясна».

Александр Бычковский — житель Ельска, осужденный на год и шесть месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК). Согласно материалам дела, мужчина эмоционально высказал свое мнение о руководителе Дзержинского РОВД Минской области Евгении Жилинском под одним из постов в «Одноклассниках».