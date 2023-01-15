В Беларуси анонсировали очередные учения

В Беларуси анонсировали очередные учения3
- 15.01.2023, 21:02
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Проверят территориальную оборону.
В первом квартале 2023 года белорусские военные снова будут учиться.
Об этом сообщает телеканал СТВ.
Как заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко, территориальная оборона создается и формируется из тех людей, которые имеют «определенный жизненный опыт, возрастной ценз».
«Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года», - сказал он.
«Поэтому учения проходят, чтобы повысить навыки, вспомнить способы обращения с оружием, отработать новые приемы и варианты, как это делается в современных войнах, учитывая, что способы ведения боевых действий изменились», - подчеркнул генерал-майор.
На самом деле сформированные артиллерийские подразделения так называемых территориальных войск впервые осуществляли практическую стрельбу в августе прошлого года, когда проходила их проверка.