В Бундестаге предлагают выкупить в Катаре танки Cheetah для Украины 2 15.01.2023, 21:06

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Cheetah – немецкие зенитные танки.

Германия могла бы выкупить у Катара для Украины немецкие зенитные танки Cheetah. Такую инициативу озвучил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер в интервью Süddeutsche Zeitung.

Кизеветтер предлагает выкупить у Катара зенитные танки Cheetah и затем передать их Украине.

«Танки Cheetah сейчас там больше не нужны, они находятся в рабочем состоянии, поэтому я думаю, что было бы неплохо выкупить их... Мы должны сделать все, что может способствовать победе Украины», – считает депутат.

Он также отметил, что несмотря на передачу Украине зенитных танков Gepard по-прежнему сохраняется проблема обеспечения их штатными боеприпасами, которую блокирует Швейцария из-за приверженности политике нейтралитета. Проблема была временно решена заказом альтернативных боеприпасов в Норвегии. Кизеветтер считает, что операция с танками из Катара могла бы облегчить эту ситуацию.

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