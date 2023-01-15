Три из четырех учений ОДКБ 2023 года пройдут в Беларуси 2 15.01.2023, 21:12

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Все они пройдут в сентябре.

Стали известно, что три из четырех учений ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) 2023 года пройдут в Беларуси. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказал первый заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко.

- По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны.

Он перечислил учения: «Взаимодействие» - в них будут заняты коллективные силы оперативного реагирования, учения «Поиск» - для разведывательных подразделений, учения «Эшелон» - тыловые. Все они, по словам Муревейко, пройдут на территории Беларуси в сентябре 2023 года.

Кроме того, в Минске в этом году предусматривается проведение международной конференции по евразийской безопасности. Муравейко уточнил, что также запланировано «проведение достаточно широкого диалога на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР».

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