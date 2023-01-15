В Перу продолжаются протесты с требованием отставки президента 15.01.2023, 21:38

Фото: Sebastian Castaneda / Reuters

Введено чрезвычайное положение.

Власти Перу объявили режим чрезвычайного положения в департаментах Пуно, Куско, Лима и пяти провинциях: Кальяо, Андауайлас, Тамбопата, Тауаману и Марискаль Ньето. Он будет действовать 30 суток, сообщается на сайте правительства страны.

Особый режим позволит использовать армию для подавления беспорядков и ограничивать некоторые конституционные права: например, свободу собраний и передвижения. Также в департаменте Пуно был введен комендантский час. Жителям запретили выходить из дома с 20:00 до 4:00 в течение 10 дней.

В Перу продолжаются протесты с требованием отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов. По данным Reuters, в столкновениях погиб 41 мирный житель и один полицейский.

Антиправительственные выступления начались после задержания бывшего президента Педро Кастильо 8 декабря. Ему предъявили обвинение в мятеже и заговоре после импичмента. Кастильо пытался распустить парламент, который подозревал его в коррупции, но главу государства не поддержали министры — шестеро из них ушли в отставку. Также на сторону законодателей встали военные и полиция. Вслед за этим Кастильо арестовали на 18 месяцев, а его пост заняла вице-президент Дина Болурте. Жена и дети Кастильо получили убежище в Мексике.

Сначала Болуарте должна была оставаться в должности до 2026 года. Но на фоне массовых акций выборы назначили на 2024 год. Российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Перу. В первый раз режим ЧП там ввели 14 декабря.

Регион Пуно на границе с Боливией стал эпицентром протестов 9 января. Жители общин коренной народности аймара тысячами прибывали в город Хулиака у озера Титикака. Самые кровопролитные столкновения произошли в понедельник, когда в стычках с полицией были убиты 17 человек. 10 января прокуратура Перу заявила о начале расследования против Болуарте и других высших должностных лиц в связи с гибелью людей. Президент уходить в отставку отказалась.

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