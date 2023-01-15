У режима Лукашенко туго с деньгами 4 15.01.2023, 22:18

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фото: ТАСС

Режим пытается добиться от Кремля рефинансирования ранее полученных кредитов.

Минск ведет переговоры о рефинансировании ранее полученных кредитов от России и Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов заявил, что Минском сейчас обсуждаются не столько новые заимствования, сколько «вопросы другого плана».

«У нас есть обязательства — погашение долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития, есть те кредиты, которые мы брали в виде межгоскредитов у Российской Федерации при разных обстоятельствах. Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются», — заявил министр финансов.

По его словам, речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у Беларуси уже были. «Но не на 100%, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства», — сказал глава Минфина.

«Традиционно у нас более 70% (речь про кредиты. — Прим. ред.) — это коллеги из Российской Федерации, поэтому здесь необходимо тоже с ними вопросы обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствование там у нас не получится. Нас это не сильно по большому счету-то и пугает, потому что мы все время это делали на российском рынке. Но договориться, как мы это будем делать с коллегами из России, как раз сейчас и нужно», — отметил министр.

По его словам, «общие наработки уже есть». «Сейчас предстоит техническая работа оформить все эти договоренности, которые наши президенты между собой уже обсудили и приняли соответствующее решение», — уточнил Юрий Селиверстов.

Он также сообщил, что на предстоящей неделе в Москве запланированы переговоры на уровне Минфинов Беларуси и России.

Беларуси в 2023 году предстоят солидные выплаты по внешнему госдолгу.

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