Зеленский обратился к молчащим россиянам

Зеленский обратился к молчащим россиянам1
- 15.01.2023, 22:54
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Россиян, которые сейчас умалчивают терроризм со стороны Российской Федерации, ждет то же самое, однако когда придут к ним, помочь будет некому.
Владимир Зеленский обратился ко всем находящимся в России и за рубежом россиянам, призвав не умалчивать террор со стороны РФ.
«Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать происходящее закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами», - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что в тот момент, когда эти люди окажутся в похожей ситуации и будут нуждаться в помощи — помочь им будет некому.
«Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться, а когда оно придет за вами — некому будет вас защищать», - подчеркнул Зеленский.