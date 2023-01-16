В Минобороны Украины прокомментировали фронтовую ситуацию вокруг Соледара 16.01.2023, 1:44

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Бои продолжаются.

15 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в Telegram, что в районе Соледара Донецкой области продолжаются бои.

«Относительно ситуации вокруг Соледара. [...] Обстановкой на фронте в полной мере владеют только верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий, начальник Генерального штаба. [...] Простым языком – продолжаются бои», – написала она.

Замминистра напомнила, что в утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что атаки врага в районе Соледара были отбиты, а в вечерней сводке Генштаб сообщал об обстрелах позиций украинских войск в районе Соледара.

Маляр подчеркнула, что информация об общей картине фронта – государственная тайна.

«Информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, но и наших военных планов. Гражданские лица не знают этих планов и потому не понимают контекст, в котором представляют фрагменты информации, ставшие им известны. Чем наносят вред нашей обороне», – заявила она.

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