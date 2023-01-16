Беларусь и Россия в марте планируют запустить общую налоговую базу 16.01.2023, 3:02

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Белорусы уже ощутили на себе последствия.

В марте Беларусь и Россия намерены запустить интегрированную информационную систему. Она позволит странам обмениваться данными о налогах, платежах, начислениях. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает «Зеркало».

Выполнение союзной программы по гармонизации косвенных налогов требует дальнейшей скрупулезной реализации, заявил Юрий Селиверстов. По его словам, уже подготовлен договор между Беларусью и Россией, который сейчас прошел ратификацию в парламентах.

«В этом документе предусмотрен целый ряд мероприятий, которые должны реализовываться в этом году. Они близки уже к юридическому оформлению, но они еще не завершены. И с одной стороны, мы уже даже частично начинаем их выполнять. Поэтапный рост ставок акцизов на сигареты и алкоголь, но при этом еще остаются вопросы о том, как мы будем реализовывать другие мероприятия этой программы», — сказал Юрий Селиверстов.

Какую базу по налогам хотят запустить в марте

Министр финансов сообщил, что предусмотрено создание интегрированной информационной системы, которая даст возможность Беларуси и России обмениваться информацией о налогах, платежах, начислениях.

«Это позволит понять, насколько обоснованно мы применяем нулевые ставки НДС при экспорте, насколько они обоснованно их применяют, насколько у нас все одинаково в администрировании всех налогов. Это важно, потому что нулевая ставка — это, по сути, возврат НДС из бюджета, поэтому это важный элемент этой работы, — сказал глава Минфина. — Наши коллеги из Министерства по налогам и сборам совместно с российскими коллегами эту систему уже разработали и опробовали. И теперь с марта месяца ее необходимо запустить и обмениваться этой соответствующей информацией. Это то, что стало предметом дискуссии у главы государства — создание в этом году совместного наднационального коллегиального налогового комитета. Детальный алгоритм этой работы еще надо зафиксировать и прописать».

По словам Юрия Селиверстова, сроки этой работы по налоговому договору несколько затянуты, была задача реализовать все это в прошлом году. «Не нужны ни здания, ни содержания, ни какое-то финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы какие-либо корректировки ставок и условий, которые заложены в договор».

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