Что будет происходить в обменниках: главные сценарии 1 16.01.2023, 8:20

3,658

Прогноз на неделю.

На белорусском валютном рынке доллар США потерял за пять торговых дней -4,61% и закрыл неделю на отметке USD/BYN 2,6055, пишет myfin.by.

Евро сохранил свои позиции в силу укрепления объединенной валюты на внебиржевом рынке Форекс, и, по итогам недели, Нацбанк зафиксировал официальный курс в EUR/BYN 2,8261.

Курс российского рубля вырос за прошлую неделю на +1,37% и к окончанию торгов установился на отметке RUB/BYN 3,9638 за 100 российских рублей.

Во вторник и среду выходит большой пакет данных по инфляции в странах Евросоюза, Великобритании и зоне евро. Ожидания позитивны, и в случае реализации этого сценария евро вплотную приблизится к уровню EUR/USD 1,1000.

Для белорусского валютного рынка важным будет продолжение укрепление российского рубля или его возвращение к USD/RUB 70,00. В первом случае доллар США может опуститься ниже USD/BYN 2,6000, во втором – вернуться к уровню в 2,6500.

Евро остается около EUR/BYN 2,8000. Российский рубль – будем наблюдать!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».