«Это может привести к потере Лукашенко реальной власти» 16.01.2023, 8:29

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фото: ТАСС

Политолог рассказал о главных страхах диктатора.

Чем больше Лукашенко говорит о потере суверенитета, тем меньше ему веры.

Почему белорусский правитель попытался ввести «коллективную ответственность» за реализацию союзных программ?

«СНплюс» пообщались с политологом Валерием Карбалевичем.

- Лукашенко чувствует: в правящей элите расширяются настроения, что вроде бы он уступает белорусский суверенитет России. Ощущение больное для него, опасный сигнал, поэтому неслучайно в последнее время на каждом совещании подчеркивает, что суверенитету ничего не угрожает, что суверенитет нерушим, а слухи якобы Путин здесь уже правит всем – неправда.

Тот факт, что Лукашенко постоянно повторяет этот тезис, свидетельствует – опасения имеют под собой почву, такие настроения в правящей элите присутствуют или, как минимум, ему кажется, что такие настроения присутствуют. А если элита перестанет воспринимать Лукашенко как хозяина на белорусской земле, станет смотреть на Москву через голову Лукашенко, - это может привести к потере реальной власти.

- Принятие единого Налогового кодекса, создание наднационального органа по налогам, который предусмотрен в новом пакете союзной интеграции, – что это, если не уступка суверенитета?

- Да, безусловно. Здесь мы наблюдаем расхождение между словами Лукашенко и его действиями, и чем хуже дела в действительности, тем громче звучат его оправдания. Создание любого наднационального органа означает, что кусок суверенитета утрачивается. Вчера Лукашенко заявил: в военной интеграции дела зашли очень далеко – намного дальше, чем было предусмотрено программами, подписанными год назад. Если Россия начнет контролировать налог на добавленную стоимость, то это связывает руки государству в проведении самостоятельной экономической политики; проведение собственной налоговой политики, способность определять и собирать налоги – это неотъемлемый признак экономического суверенитета.

- Означает ли совещание по реализации «союзных программ», что Россия давит все сильнее с целью скорейшей и более глубокой интеграции с Беларусью? Торопит не только с выполнением прежних программ, но и с принятием нового интеграционного пакета?

- Трудно сказать. Экономическая интеграция была очень актуальной в 2019 году, но тогда подписать конкретные документы не удалось.

Сегодня у России другие проблемы. Для Москвы сейчас более важна интеграция в военной сфере. Похоже, что присутствие российских войск в Беларуси перевешивает экономические проблемы, это важнее, чем выполнение всех 28 союзных программ.

- То есть сегодня Лукашенко скорее проговорил собственные страхи настроениями во властной элите, чем действительно беспокоился о союзной интеграции?

- Прозвучало и проговаривание различных опасений и страхов.

Но одновременно звучала и критика в сторону правительства из-за того, что фактически нет никакого движения к созданию равных условий для субъектов хозяйствования. Давняя мечта, желание, требование Лукашенко, чтобы на Беларусь распространялись внутрироссийские цены. Недаром он на совещании также говорил о необходимости ускорить интеграционные процессы в сфере транспорта, промышленности, энергетики.

То есть практические факторы союзной интеграции для Лукашенко также важны, и он хотел бы подтолкнуть правительство к более активным действиям в этом направлении.

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