Генштаб ВСУ рассказал, что происходит в Бахмуте и Соледаре 16.01.2023, 8:43

Стало известно об успешных ударах украинских бойцов.

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 2 ракетных удара и произвели более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и терпят значительные потери в живой силе. У Соледара продолжаются бои.

За прошедшие сутки наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Краснополовка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратовка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелеча, Красное Первое, Огурцово, Тернова, Хатное.

Какая ситуация по другим направлениям

На Купянском да Лиманском направлениям враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Озаряновка, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направления из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавные, Щербаки и Качка.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львов, Садовое и Херсон.

ВСУ поразили место базирования оккупантов

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 1 состав боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы врага.

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