Российский удар по Днепру: число погибших резко возросло 3 16.01.2023, 8:46

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Судьба еще 35 жителей дома неизвестна.

В Днепре уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция на месте варварского ракетного удара РФ по жилой многоэтажке. Число погибших, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, возросло до 35.

Ночью спасатели достали из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще нескольких погибших.

«В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей. 39 человек спасены, 75 - ранены. Среди раненых 14 детей. Судьба еще 35 жителей дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается», — написал он.

Как писал сайт Charter97.org, россияне попали в многоэтажный дом в Днепре. Один подъезд «сложился»

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