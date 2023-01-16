Пионтковский: Один шаг отделяет Украину от удара по Москве 7 16.01.2023, 8:54

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Столица РФ уже в зоне удара ВСУ.

По правилам войны Украина имеет право наносить удары по военным объектам России, но она этого не делает. Если раньше на массированные ракетные удары РФ по мирным городам нашей страны ВСУ не отвечали, потому что отсутствовало дальнобойное оружие, то теперь и оно имеется.

Российский политолог Андрей Пионтковский в интервью для unian.net сообщил, что Украине осталось только принять политическое решение, сразу после этого ракеты могут полететь по военным объектам столицы России.

Журналистка озвучила информацию о том, что Украина разработала беспилотники дальностью 1 тыс. км, потом задала вопрос, может ли это значить, что скоро ВСУ нанесут удар по Москве. На это публицист ответил четко и однозначно: «Вы линеечкой по карте сравните до Энгельса и до Москвы. Примерно одного порядка расстояние. Нет никаких проблем».

Андрей Пионтковский объяснил, что останавливает Украину от ответных обстрелов вражеской территории: «Нужна только, как говорится, политическая воля. И, кроме того, подождем до 20 января, что будет в пакете этих вооружений, но речь идет о дальнобойных ракетах».

Из уст известного журналиста прозвучала фраза о том, что если российский ракетный террор не прекратится, то Великобритания может предоставить Украине ракеты дальностью 500 км, что позволит наносить удары по территории РФ.

«Москва, видимо, тоже следит за планами снабжения украинской армии высокотехнологическим оружием и готовится к различным вариантам», - подытожил свои размышления российский социолог.

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