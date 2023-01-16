«Как ушли, так и не обещали вернуться» 5 16.01.2023, 9:03

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иллюстрационное фото: ONLINER

Что сейчас находится на месте магазинов, ушедших из Беларуси.

Магазин JYSK в Каменной горке, по ощущениям, занимал больше трети торгового центра ProDom, собравшего под одной крышей больше 50 производителей мебели и товаров для дома, и уж точно являлся якорным арендатором, пишет «Салiдарнасць».

Спустя полгода на его место никто так и не пришел — пустое пространство закрывают роллетные решетки, невольно вызывающие ассоциации с «железным занавесом».

Внутри и снаружи нет ни признаков жизни, ни объявлений по поводу аренды, а продавцы в соседних магазинчиках пожимают плечами — «кто же такую аренду сегодня потянет».

А вот в другом районе бойкое место пустовало относительно недолго — теперь там работает большой магазин AMI (бренд принадлежит отечественной мебельной фабрике «Лагуна»).

Различия видны невооруженным глазом: если JYSK брал количеством и разнообразием ассортимента, наподобие IKEA — среди полок и стеллажей в дни скидок и распродаж часто едва можно было протиснуться — то AMI, похоже, решил показать красивое.

В магазине очень просторно — между полок, диванов, кроватей и стульев можно свободно ходить, и при этом как-то негусто. Кресел компьютерных — три штуки, столов — меньше десятка, диванов, кроватей и шкафов больше, но места в огромном зале они занимают немного. Стулья с псевдобархатной обивкой и звучными названиями «Харли», «Ричи», «Леон» стоят ровными цветными рядами, словно скоро начнется какое-то собрание.

Синтетические покрывала и забавные подушки, которые превращаются в пледы, всякие мелочи для кухни и ванной, ряды искусственных цветов и рождественских гномов, дешевые жестяные хлебницы, напольные вешалки — на большинстве этикеток этих товаров значится Китай или Тайвань.

В будний день днем покупателей почти нет. Зато торговая площадь действительно не пустует.

***

С магазинами H&M, коих в Минске было всего два, дела обстоят печальнее.

На площадях одного из них, в ТЦ Galleria, в декабре работала ярмарка подарков и сувениров ручной работы «Горошек-маркет». Но после Нового года тут пусто.

Лишь в части зала на втором этаже на момент нашего визита продолжалась благотворительная рождественская акция — сбор подарков для детей-сирот, жильцов психоневрологических интернатов и реабилитационных центров.

При этом на сайте торгового центра объявлений по поводу аренды нет, а бывший двухэтажный магазин H&M обозначен на плане просто пустыми прямоугольниками.

Та же история — в ТРЦ Palazzo, где магазин известного шведского бренда проработал три года. Нынче тут пустующий участок, закрытый шторами и роллетами, и никаких намеков, кто придет, если придет, вместо.

***

Единственный в Беларуси официальный магазин Timderland работал в ТЦ «Корона Замок» целых пять лет, с ноября 2017-го до декабря 2022-го. По словам белорусских любителей бренда, выбор моделей одежды и обуви здесь всегда был довольно неплохим, а цены хоть и немаленькими, но «приемлемыми».

В конце прошлого года владельцы объявили о распродаже остатков со скидками до 90% и о закрытии как торговой точки, так и интернет-магазина. «Серым» импортом, по словам собственников магазина, заниматься было просто нецелесообразно, из-за изменения и удлинения маршрутов поставок цены выросли бы еще больше — а количество платежеспособных покупателей в Беларуси по понятным причинам уменьшилось.

Спустя месяц вывеска все еще осталась — но сам магазин выставлен на продажу вместе со всем оборудованием. Несколько молодых людей подходят, рассматривают пустую черную витрину и фотографируются на фоне — видимо, на память о том, что «няма таго, што раньш было».

В начале прошлой осени закрылись и магазины одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein, которые также работали в ТЦ «Замок». Буквально за пару недель здесь распродали товар и сняли вывески. Сейчас эти павильоны работают, но под другими названиями, Point и Top Place, и с другим ассортиментом, хотя на сайте торгового центра оба бренда все еще указаны.

— Calvin Klein в Беларуси? Забудьте, — смеется знакомая модница. — Они как в прошлом году ушли, так и не обещали вернуться. Разве что в хороших секондах что-то встретится.

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