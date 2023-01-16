Политтехнолог: Путин контролирует Россию процентов на 20 1 16.01.2023, 9:10

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Большинство приказов глава Кремля отдать не может.

Президент РФ Владимир Путин до войны против Украины «контролировал Россию процентов на 80, а сегодня – на 20».

Такое мнение выразил живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Вот сегодня он приказы может отдавать только те, в которых он очень уверен, что они будут выполнены. А большинство приказов он отдать не может, – сказал Шейтельман. – Он почему так долго тянул с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушают, что вообще ему дадут в телевизоре выступить. А вдруг бы не дали? Вот записали бы – и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации».

По словам политтехнолога, некоторые указы Путина «издаются потом» – задним числом. Так, после деоккупации Херсона президент РФ «вообще не выступал» – «не выступал долго, а потом начались какие-то очень робкие, странные выступления Путина», отметил Шейтельман.

«Первое выступление Путина после Херсона – знаете, чему было посвящено?.. Тому, что он присваивает Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы за их противодействие немецким фашистам. Я это послушал... (Смеется). И говорю: «Стоп. Это сейчас самое важное? Ничего срочнее нет?»… А дальше ночью на сайте Кремля появляются указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю – это два разных указа – высокого звания «город воинской славы» за победу над фашизмом немецким. И тут я понял: «Ну конечно, это запись от 9 мая». В смысле, они к 9 мая это записывали, а не показали, потому что они Мариуполь не успели взять к 9 мая», – подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман считает, что это делалось без участия Путина.

«Я думаю, что это не Путин сказал: «Покажите меня вот такого». Это там сидят эти в администрации [президента РФ]: «Чего? Где Володя-то? Володя в бассейне. Че будем делать? А че у нас есть? Ну вот в архиве есть. Ну давайте покажем, как он Мариуполю присваивает». Это уже без его решения. Я уверен, что это делается без него. И я думаю, что такого все больше, больше и больше. И доля этого растет», – резюмировал политтехнолог.

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