«Можно получать 1000 рублей, делая несколько кадров в день или неделю» 2 16.01.2023, 9:17

7,168

Как заработать с помощью смартфона.

Для всякой работы нужен лишь один, но правильно подобранный инструмент. Сегодня таким инструментом будет смартфон. Почему он? Да все просто: в век гаджетов он есть у каждого — с его помощью мы звоним, отправляем открытки в мессенджерах и убиваем время там же. Но о том, что смартфон может стать средством заработка (и довольно неплохого), знает не каждый. Денис Бондарев, преподаватель съемки на мобильный телефон, рассказал onliner.by обо всех тонкостях и нюансах этой профессии.

Денису 28 лет, из которых 13 он занимается съемкой. Начинал с телефонов, к ним же и пришел. Учился парень на проектного менеджера, что сделало его креативнее и организованнее. Сегодня он обучает людей мобильной фотографии в фотошколе Blenda. Может ли телефон заменить фотоаппарат? Денис отвечает: может.

— Начинал снимать я в 15 лет. В то время была конкуренция между Nokia и всеми остальными. Первый телефон у меня появился не очень рано — это был Nokia 3027, у которого снизу крутилась клавиатура. Первым же телефоном с хорошей камерой у меня был Sony Ericsson К850. На него я снимал друзей и вообще все, что видел. Мне нравился процесс, когда нажимаешь на кнопку — и что-то появляется на экране. Понятно, что ничего не получалось, да и не сильно я старался, скорее делал это неосознанно, потому что любил.

Функций редактирования тогда практически не было: контраст, насыщенность — и все, еще и качество сильно ухудшалось. Я все скидывал на компьютер, на нем обрабатывал и выкладывал работы в интернет. В 2009 году решил, что стану фотографом. У меня появилась мыльница, и я стал набивать руку. Сейчас, кстати, модель может легко отказаться от съемки, но тогда в телефонах селфи-камер не было, и, если кому-то предлагали фотосет, соглашались все. Так я стал делать портреты.

В 2015 году я поехал путешествовать. Но брать с собой фотоаппарат было рискованно: если что-то случится, на что я буду снимать свадьбы и другие заказы? У меня тогда был iPhone 5, и я подумал: он же так же работает. И вот в этот момент я переключился.

Возможности современных смартфонов настолько высоки, что если выложить снимок в интернет, многие даже не определят, на что он сделан. Можете попробовать сами.

— Даже те же свадьбы: некоторые люди радуются, что их будут снимать на телефон, потому что фото будут готовы в ближайшее время. Ссылку на архив я присылаю в тот момент, когда молодожены еще не разрезали торт, а утром они проснулись — и уже постят снимки. Телефон круто прокачал свадебные фотки.

Или другой пример: снимаем для личного бренда контент по пошиву кошельков. Я беру телефон и иду, не думая о каких-то там объективах. Главное — качественно показать продукт, а на что это снято и как снято, никому не важно.

Не сказал бы, что съемка на телефон обходится заказчику дешевле. Есть контент-фотографы, которые даже не обсуждают, на что будет съемка, и при этом стоят дорого. Какая разница, если ты получаешь хороший результат?

«Можно получать 1000 рублей, делая несколько кадров в день или неделю»

— Зарплата зависит, как всегда, от конкретного человека. Если десять лет назад звездами были свадебные фотографы, а два-три года назад — репортажные, то сегодня происходит бум в контент-фотографии. Снимая свадьбы, люди зарабатывали по $600—700 за неделю. Сейчас свадьбы другие, не нужно делать снимки всей сотни гостей — только церемония, прогулка и торт. Таких съемок 20—30 в год — это вообще не те деньги, что были раньше. В то же время девочки и мальчики даже с нетоповыми телефонами могут сделать бренду несколько карточек в Instagram и получать 1000 рублей в месяц, делая несколько кадров в день или неделю.

Чтобы отснять ту же свадьбу у меня было три объектива, сейчас же функции этих объективов повторяют современные смартфоны.

— Какой телефон самый топовый для съемки?

— iPhone. Это достаточно большая проблема, потому что мало конкурентов. В последние годы были надежды на Huawei, я почти уговорил себя перейти: P20, P30 Pro — камера в них была лучшая. Но из-за торговой войны часть приложений для них отсутствует. Samsung не устраивает из-за того, что там большой перебор по резкости и насыщенности цветов. По сути, остается еще Pixel, но я не знаю, что с ним делать, если он сломается. Поэтому iPhone — достаточно сбалансированная штука.

Еще одна причина: при загрузке фото в тот же Instagram с iPhone качество будет лучше. Это еще одна большая проблема. Некоторые блогеры снимают на Samsung, но заливать фото вынуждены с «яблока».

— Купил я себе «айфон» — я фотограф?

— Сейчас в принципе почти у любого телефона несколько камер — все, можно становиться мобильным фотографом. Тут же вопрос задачи. Если вы ведете свой профиль, что-то снимаете, то вы уже мобильный фотограф. Другое дело — коммерция: нужно сотрудничать с заказчиками и запускать рекламу.

«Приходят студенты и даже не думают, что им нужен фотоаппарат»

— Мои ученики — те, кто купил фотоаппарат, — смотрят на мою работу и убеждаются, что хотели бы снимать на телефон: и отредактировать сразу можно, и опубликовать. Сейчас все движется к однокнопочным приложениям: нажал — и все стало красиво. Многие вещи за меня уже делают нейросети. Нажал — вещи разгладились, прыщи ушли, морщины пропали. Сейчас это делается за несколько минут при небольшом опыте.

За год можно стать крепким мобильным фотографом. Если человек горит делом, то результат можно получить еще быстрее. Конкуренция на этом рынке огромная и будет только усиливаться.

— Не боитесь, что лет через двадцать все эти технологии оставят вас без работы?

— Так и будет. Раньше же стоял человек, который кнопки в лифте нажимал, но со временем мы научились сами. Но человек все равно нужен — чисто для создания креатива и коммуникаций.

— Научился я снимать — где деньги?

— Есть куча роликов, как настраивается реклама. Обязательно нужно просить заказчика, чтобы он вас отметил, и вкладывать деньги в продвижение постов. Хороший мобильный фотограф может зарабатывать солидные суммы. Знаю наших ребят, которые зарабатывают $4—5 тыс. в месяц. Для фотографа средней руки $1000 — реальный сценарий.

Подход «Я творец» не работает. Нужно всегда закрывать потребности заказчика, а не быть эгоистом.

Важно общение с коллегами по цеху. Очень часто кажется, что все, кроме вас, зарабатывают, а вы сидите без съемок и творчества. Но, обсудив это, вы узнаете их проблемы и поймете, что это не только ваши личные проблемы, а заодно найдете пути решения. Ну и нужно прислушиваться к себе, найти источник вдохновения. Устали от контента — изучите кино, фешен-индустрию или просто поснимайте для себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».