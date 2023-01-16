Правила жизни журналиста Андрея Почобута 2 16.01.2023, 9:23

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Сегодня начинается суд над известным политзаключенным.

16 января в Гродненском областном суде начнется суд над известным журналистом, активистом независимого Союза поляков Беларуси Андреем Почобутом. Он находится за решеткой уже год и 10 месяцев. За это время побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. Почувствовал на себе давление со стороны администрации, среди прочего – блокирование переписки и вообще какой-либо информации. Ему предлагали выезд за границу в обмен на освобождение, несколько раз – написать прошение о помиловании, однако журналист отказался. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения, пишет «Белсат».

Андрей Почобут – известная и уже легендарная личность как в журналистике, так и общественной деятельности. На протяжении многих лет он был голосом поляков Беларуси. Приводим его «правила жизни», взятые из отрывков его писем из заключения.

1. «Я думаю о тех, кто сидел в этих стенах в 40-50-е годы, и они ждали суда. Им было труднее, в те годы это был настоящий ад. Их пример дает силы. Мы не выбираем время, в котором мы живем, но мы выбираем, как нам жить в то время. Конечно, я никогда не думал, что история вдруг станет такой опасной, но действительность всегда удивляет. В этом и заключается ее красота».

2. «Хотя реальность здесь мрачна, я не теряю оптимизма и бодрости. Я верю, что в конце концов правда и справедливость восторжествуют».

3. В жодинской тюрьме Андрей Почобут тяжело переболел коронавирусом. В письмах он писал, что после выздоровления, чтобы восстановиться, старался как можно больше заниматься в камере и много ходить. В последней камере, где он сидел, можно было сделать только 4 шага в одну сторону, но он ходил по несколько часов в день:

«Я придумал так: каждый шаг – это шаг к Гродно, и ты ближе к дому. Это очень мотивирует! Я знаю, что меня вывезли далеко, и повезут еще дальше, но если ты не сдаешься и будешь шагать дальше, то рано или поздно доберешься до дома, до нашего королевского города».

4. «Настоящее наказание здесь – жара, которая приятна на улице и у реки или озера. ( … ) Так что в этом году, как никогда, жду в Жодино конца лета или хотя бы сезона дождей. Это, конечно, чистый эгоизм, но я даже не буду этого скрывать».

«…Погода нормализовалась и в тюрьме наступила благодать…».

5. «Мое дело идет медленно, но я не волнуюсь. В заключении ты просто пассажир, который едет, а точнее, кого везут, и твое влияние на направление движения очень ограничено… Но как только вы привыкнете к этому, вы знаете, что иногда нужно быть очень жестким, а иногда просто не обращать внимания и жить с мыслью, что время идет, и никто не может его остановить. Все пройдет, и это (тюрьма)».

6. О гродненской тюрьме:

«У меня все нормально, меня перевели в камеру 43, это корпус 1, который я знаю по 2011 году. С тех пор немного изменилось. Видимо, мне делают «экскурсию» по тюрьме. Как журналисту мне все здесь интересно».

Письмо из гродненской тюрьмы, написанное Андреем Почобутом во время заключения в 2011 году:

«Одним из приятных событий в моей тюремной жизни является прогулка. Семь шагов в одну сторону – и ты упираешься в стену, разворот и семь шагов в другую. Казалось бы, что здесь может быть приятного? Но после камеры здесь раздолье. Бокс, в котором нас «выгуливают» – это та же камера, только вместо крыши там решетка. То есть – видно небо и есть свежий воздух. В тюрьме начинаешь ценить такие простые и, казалось бы, общедоступные вещи. За одну прогулку я в среднем прохожу 3 или 3,5 км, что, за отсиженный уже месяц, дает примерно 90 км. По-моему, неплохой результат. Чтобы было веселее, иду, напевая «Na znojną walką», «Pierwsza brygada», «Piehota», «Piosenka ludzi bez domu» и т.п. Тюремные стены, вероятно, не сталкивались с таким репертуаром уже годков с 60-х. С песней время летит быстрее, да и идти всегда веселее. В соседних боксах тоже, бывает, напевают. Но там репертуар другой:)».

7. Андрей Почобут с грустью реагировал на волну уничтожения польских кладбищ на Гродненщине, которая прокатилась в 2022 году:

«…Слышал про Сурконты, на самом деле это последний выстрел, больше ничего уже нет, чтобы на польский мозоль наступить. Солдаты, они 50 лет без креста лежали, поэтому им не привыкать… А память о Сурконтах, о солдатах от этого только усилится, как в Беларуси, так и во всем мире. Не первый раз в истории разрушаются польские кладбища… Надеюсь, что судьба поляков Беларуси никого не оставит равнодушным, а защищать честь героев Армии Крайовой будет каждый поляк».

8. «Я очень люблю наш красивый Неман. Он такой разнообразный: от узкой речушки до моря широкого… Я также люблю летний лес, как пахнет чебрец, другие цветы…»

Жена журналиста Оксана в Фейсбуке вспоминает:

«Мало кто не знает, как мой муж любит Неман. Столько километром мы там с ним проходили… Не могла себя заставить пойти к Неману одна уже почти 2 месяца. А сегодня пришло письмо: «…не сиди, пожалуйста, дома. Гуляй за себя и за меня».

9. «Только правда является интересной».

10. «Спасибо за то, что не забываете обо мне и неравнодушны к моей судьбе. Верю, что плохие времена раньше или позже закончатся».

Кто такой Андрей Почобут: 5 фактов

1. Андрей Почобут родился в 1973 году в Большой Берестовице Гродненской области в семье учителей. Вскоре семья переехала в Гродно. Учился на юриста, но мечты о карьере адвоката разбились о действительность, когда к власти в стране пришел Александр Лукашенко. Андрей, известный своей принципиальностью и обостренным чувством справедливости, пошел в журналистику. Был корреспондентом крупной польской Gazeta Wyborcza в Беларуси, сотрудничал и с другими изданиями – белорусскими и польскими.

2. В начале 1990-х Андрей вместе с младшим братом Стасом создает уже легендарную группу Deviation, которая имела четко анархическую окраску. Андрей не только играл на гитаре, но и писал стихи по-белорусски. А еще он – кандидат в мастера спорта по шахматам.

Но самое большое увлечение и хобби Андрея, которое он пронес через всю жизнь – это история, в частности Вторая мировая война и послевоенное польское партизанское движение. Кстати, его отец Станислав Иосифович – настоящая живая энциклопедия по истории Гродненщины.

3. В 1990-е Андрей Почобут активно общался с белорусскими организациями, бывал на встречах БНФ и «Маладога фронта», заметно участвовал в «Канфедэрацыі дзеючых суполак «Разам», объединившей анархистов, зеленых, экологов. Но с появлением объединения поляков Беларуси Андрей полностью посвятил себя именно делу польского меньшинства и защите его прав. Он всегда был активным в Союзе поляков Беларуси, несмотря на давление, многочисленные задержания, аресты, обыски. Сейчас Андрея Почобута хорошо знают и уважают в Польше, он имеет большое влияние на польские структуры и организации.

4. В 2011 году Андрей Почобут уже был политзаключенным и два месяца находился за решеткой в СИЗО гродненской тюрьмы. Тогда его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: в оскорблении президента Беларуси и клевете на главу государства. Это дело вызвало громкий международный резонанс: многие польские организации и международные структуры требовали освободить Почобута. В результате журналиста осудили на три года лишения свободы с отсрочкой на два года по статье за клевету и оправдали по статье об оскорблении. Освободили в зале суда. За время пребывания за решеткой журналист сбросил более 20 килограммов.

5. Андрей Почобут – однолюб. Когда-то именно любовь задержала его в Гродно. Имеет жену Оксану, дочь Яну и сына Ярослава.

Дело Почобута

Утром 25 марта 2021 года в квартиру к Андрею Почобуту ворвались силовики. Обыск происходил более трех часов, затем Андрея забрали и увезли на допрос в Минск, где заключили под стражу по так называемому «делу поляков». Его вместе с другими представителями СПБ обвиняли в «разжигании ненависти» и «реабилитации нацизма».

Сегодня из пяти обвиняемых по «делу поляков» за решеткой остается только Почобут. Но обвинение подкорректировали: за статью о нападении СССР на Польшу в сентябре 1939-го журналиста обвинили в «разжигании вражды по национальному признаку» (ст. 130 УК). В материале Андрей Почобут назвал агрессией нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года. Также в материалах уголовного дела фигурируют заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья в польском издании Gazeta Wyborcza о подавлении белорусских протестов в 2020 году и текст в Magazyn Polski от 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине. Также журналиста обвинили в призывах к санкциям против Беларуси (ст. 361 УК). По этим статьям Андрею Почобуту грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.

Андрей Почобут находится за решеткой уже 662 дня. Все время заключения на него давили, чтобы он уехал из страны, написав прошение о помиловании. Например, более месяца, с 14 апреля по 17 мая 2021 года, Почобут находился в минском СИЗО на Володарского в секторе, где проводят последние дни приговоренные к смертной казни. Андрей мог уехать из Беларуси еще до ареста, однако всегда говорил, что за границей ему нечего делать, он остается дома.

В октябре 2022 года КГБ внес его в список «лиц, причастных к террористической деятельности».

Рассмотрение дела Почобута неоднократно переносили: начало процесса назначали на 28 ноября 2022 года, затем на 9 января 2023 года, после – 16 января. Дело будет рассматривать судья БДмитрий Бубенчик.

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