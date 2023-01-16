Французский генерал: Российская армия — это сброд 2 16.01.2023, 9:34

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Во времена СССР армия не была так коррумпирована, какой ее сделал Путин в РФ.

Бывший замкомандующего силами НАТО в Европе, французский генерал Мишель Яковлефф удивлен тому количеству стратегических ошибок, которые допустил Путин в войне против Украины, именно поэтому глава Кремля и войдет в историю как единица измерения, пишет dialog.ua.

«Если шкала Рихтера используется для измерения землетрясений, то шкала Путина — для измерения просчетов», — заявил генерал.

При этом Путин станет эталоном ошибок начиная с 24 февраля 2022 года. И если раньше российскую армию боялись во всем мире, то сейчас с нее просто смеются.

Со слов французского генерала, на сегодняшний день ВС РФ — это «сброд, которым командуют деб*лы».

В интервью журналисту генерал признался, что в 1980-х годах российскую армию не боялись, а именно уважали, уважали как советскую армию, так и ее союзников. Многие тогда говорили о том, что в случае войны она сможет без проблем дойти до Парижа. Однако на момент существования СССР члены политбюро ЦК КПСС прекрасно отдавали себе отчет, что из себя представляет НАТО и какие могут быть последствия в случае развязывания войны. Они имели четкую стратегию и видение этой самой войны, заявил Яковлефф. Во времена СССР армия не была так коррумпирована, какой ее сделал Путин в РФ.

Относительно ситуации с ЧВК «Вагнер»: в Европе если человек имеет проблемы с законом, то его никогда не возьмут на службу в армию, а вот в РФ все наоборот. Чтобы стать наемником, ты должен иметь судимость.

Со слов Яковлеффа, «Вагнер» — это не ЧВК, а обычная банда головорезов. Более того, в Петербурге они построили свой штаб благодаря деньгам Африки. Как только режим Путина падет и ЧВК будет расформирована, некоторые африканские страны могут претендовать на здание.

В интервью сайту Charter97.org генерал Бен Ходжес оценил эффективность российской армии.

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