Украинский спецназ ведет бои на подступах к Кременной

Украинский спецназ ведет бои на подступах к Кременной1
- 16.01.2023, 9:38
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Появилось видео.
Бойцы украинских Сил специальных операций опубликовали видео боев на подступах к Кременной в Луганской области.
Украинский спецназ ведет бой стрелковым оружием.
«Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления русских вблизи города Кременная. Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атаку отбили», — говорится в сообщении.