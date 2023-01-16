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Украинский спецназ ведет бои на подступах к Кременной

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  • 16.01.2023, 9:38
  • 3,268
Украинский спецназ ведет бои на подступах к Кременной

Появилось видео.

Бойцы украинских Сил специальных операций опубликовали видео боев на подступах к Кременной в Луганской области.

Украинский спецназ ведет бой стрелковым оружием.

«Операторы ССО Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны остановили попытку наступления русских вблизи города Кременная. Несмотря на то, что противник пытался применять тяжелое вооружение, его атаку отбили», — говорится в сообщении.

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