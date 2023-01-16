Лукашенко сильно боится санкций 4 16.01.2023, 9:45

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фото: anadolu agency

Для режима это больная тема.

UDF изучил, что о них говорил за последний год Александр Лукашенко, и с какими репрессиями сталкиваются те, кого подозревают к призывам к введению ограничений.

«Это все нелегитимно», «Душить начинают», «Это просто свинство!»

Итак, выделим показательные заявления Лукашенко в ушедшем 2022 году, посвященные западным санкциям.

Январь. Говоря о возможности войны, Лукашенко пригрозил, что тем, кто будет вводить санкции против Беларуси и России, «мало не покажется».

Март. Лукашенко назвал свинством санкции Запада против России и Беларуси: «Это все нелегитимно… Это все незаконно… Это просто свинство!».

Еще спустя несколько дней диктатор сказал, что страны Запада через год после введения санкций попросят Минск и Москву возобновить сотрудничество:

«Год потерпим, а дальше увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы с ними сотрудничали».

В том же месяце, Лукашенко предложил Путину вместе ответить на санкции.

Май. Диктатор признал серьезность ограничений:

«Убежден, что мы выстоим. Конечно, санкции – это не сахар, это не конфеты, это не чай, приятного мало».

В то же месяце на встрече с правительством он подчеркнул, что санкции – не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация «сама по себе рассосется», не следует.

«Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт», – признал Лукашенко.

Июнь. На встрече с Сергеем Лавровым диктатор заявил о гибридной войне со стороны Запада: «Деньги отняли, в экономике душить начинают. Вот, пожалуйста, гибрид».

Июль. В середине лета Лукашенко назвал санкции «шантажом в международном масштабе»: «Фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель – лишить их доходов, выкинуть на улицу. Фактически это карательная операция на современный манер».

Ноябрь. Диктатор пожаловался на санкции со стороны Украины, заявив, что относился к Зеленскому «как ко своему ребенку».

Декабрь. Лукашенко сказал, что западные санкции против Беларуси и России «начинают затихать». Хотя снижение ВВП по итогам 2022 года ожидается до 5%.

Как власти наказывают подозреваемых в призывах к ограничительным мерам

Уже по риторике Лукашенко очевидно, что вопрос западных санкций является для него больной темой: он опасается массового недовольства в стране из-за ухудшения экономического положения.

Вероятно, следствием этого является жестокое наказание тех, кого подозревают в призывах к ограничениям. Осенью 2021 года официальные лица заявляли, что за призывы к санкциям будет грозить 6 лет лишения свободы. Но в конце того же года выяснилось, что новый закон будет содержать еще более драконовские меры.

До 6 лет тюрьмы теперь могут дать в Беларуси, если призывы к санкциям обращены к «рядовым лицам». До 10 лет — если они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет — если такие призывы совершены «должностным лицом с использованием своих служебных полномочий» или привели, например, к ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.

А вот как применяется новый закон на практике – недавние примеры.

Несколько недель назад за призывы к санкциям суд заочно приговорил 12 годам Александру Герасименю и Александра Опейкина, которые теперь живут за границей. По данным СМИ, у пловчихи конфисковали имущество: более 48 тысяч долларов на счетах, квартиру и автомобиль Land Rover.

В начале января представителям независимых профсоюзов – политзаключенным Геннадию Федыничу, Василию Бересневу и Вячеславу Орешко – дали от 8 до 9 лет лишения свободы. Одна из трех статей, которые вменялись им – призывы к санкциям.

На днях Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении адвоката Александра Данилевича.

«Скооперировавшись с представителями деструктивных ячеек, Герасименей и Опейкиным, он активно советовал и содействовал процессам формирования публичных призывов экстремистов к причинению вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В том числе это выражалось в призывах к санкциям в отношении юридических и физических лиц в нашей стране», – заявили в СК.

Одним из примеров ведомство назвало подготовку писем и документов в адрес норвежской компании «Yara», которая выступала крупным покупателем продукции «Беларуськалия».

Теперь Данилевичу, который с мая прошлого года находится в заключении, грозит суровый приговор.

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