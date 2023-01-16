В Нидерландах началась охота за сокровищами нацистов

В Нидерландах началась охота за сокровищами нацистов1
- 16.01.2023, 10:01
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В общем доступе появилась карта клада.
Местный архив опубликовал данные о расположении клада, спрятанного нацистскими солдатами в 1944 году. Это вызвало настоящий ажиотаж среди населения, кинувшегося искать золото и драгоценности.
Местные жители прочесывают поля вокруг деревни Оммерсен на востоке Нидерландов, пишет Reuters.
Именно здесь, согласно данным архивов, были спрятаны ценности, похищенные из местного банка нацистами в 1944 году.
Клад состоял из золота, серебра, бриллиантов и прочих ценностей. Всего было украдено несколько ящиков ценностей, поэтому кладоискатели могут сорвать большой куш.
Карта сокровищ была получена архивом 75 лет назад и после истечения срока конфиденциальности опубликована в общем доступе.
При этом сам факт существования сокровищ подтвердить не представляется возможным. Несмотря на активные поиски, найти их пока не удалось. Возможно, они были спрятаны в другом месте или найдены кем-то раньше.