На Западе готовятся к распаду России

На Западе готовятся к распаду России2
- Павел Климкин
- 16.01.2023, 10:25
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У Киева есть шанс влиять на процессы, которые будут происходить в РФ.
Атлантический совет США в начале года спросил экспертов о перспективах последующих 10 лет.
В опросе приняло участие 167 экспертов. Многих я хорошо знаю много лет, к кому-то отношусь критически.
Очень интересно, что 46%, то есть почти половина из них, прогнозирует, что в следующие 10 лет Россия станет «несостоявшимся государством». Более того, 40% ожидают, что она может распасться.
Это тенденция к тому, как на Западе видят Россию. Я ее чувствую по дискуссиям, в которых сам участвую. То, что почти не воспринималось вчера, становится частью обсуждений, а значит и политических планировок.
И не только политических, но и деловых. Кто будет вкладывать в Россию? И это касается не только западного мира, но прежде всего незападного.
Агония режима будет очень опасной, но в нее начинают верить все больше, а значит, будут готовиться, и страх это уже не остановит.
А у Украины появился реальный шанс не только отражать попытки России нас колонизировать, но и влиять на происходящее на пространстве России. К этому нужно готовиться.
Павел Климкин, 24tv.ua