«Летом еще и подзаработаешь, а зимой работать – ад» 4 16.01.2023, 10:27

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Мастер леса рассказал о своих доходах и расходах.

Мужчина, который работает в лесничестве, рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, где и как обедает, какие бывают опасности в работе и чем лес помогает.

Лесничим (мастером леса) я работаю уже более 20 лет. С выбором профессии вопросов не возникло – мой дед тоже работал в лесничестве, всегда брал меня с собой в лес.

Это дело мне очень нравится, теперь в лесу знаю каждую тропинку. И работу свою очень люблю. Здесь много плюсов: я не прикован к стулу в офисе, у меня зрение, как у орла, я всегда дышу свежим воздухом, а летом – наслаждаюсь природой. И мне еще и деньги за это платят.

Моя заработная плата составляет 1100 рублей. Я считаю, что это хороший заработок.

«Любим мы это дело – чай с печеньем раза три на день»

Я живу с женой. Дома она у нас хозяйка, а я командую на работе.

Я считаю, что содержать семью должен мужчина, поэтому практически за все плачу сам. Жена со своей зарплаты покупает только всякие мелочи в дом: салфетки, полотенца, что-то по посуде обновить, моющие, бытовую химию, косметику, гели-шампуни себе и мне.

С моей зарплаты мы в первую очередь оплачиваем коммуналку. В месяц выходит около 90 рублей. Мы с женой – люди взрослые, привыкшие экономить: выключать за собой свет, не много тратить воды.

С моей зарплаты кладем на интернет 30 рублей. Это обязательно – без интернета теперь никуда. Любим почитать новости вечером, пообщаться с друзьями из Германии через скайп.

Еще по 10 рублей каждый месяц кладем на мобильные, чтобы всегда быть на связи друг с другом, с детьми, по работе.

Чаще всего дома у нас работает телевизор и электрочайник: любим мы это дело – чай с печеньем раза три на день.

Обед на природе – это просто сказка

Продукты мы с женой покупаем обычно вместе. Я раскошеливаюсь на 400 рублей каждый месяц. Изысков каких-то мы особо не едим, но питаемся хорошо.

Каждый месяц покупаем крупы: рис, пшено, овсянку, а также фасоль. Закупаемся мясом, рыбой, курицей. А еще берем на рынке перепелиные яйца и молоко – жена любит. Отдельная статья расходов – это мармелад, лукум, орешки, сухофрукты. Закупка этого тянет примерно на 60 рублей.

Что касается питания на работе, то как такового сервиса у нас нет – мы ведь работаем в лесу. Ничего, я привык уже к таким условиям, здоровее буду. Многие об этом только мечтают в своих офисах. А у нас с мужиками каждый день костер: кто картошку жарит в мундире в углях, кто сало на веточке, кто-то роллтон или пельмени варит. Поверьте, обед на природе – это просто сказка. Гораздо вкуснее и ароматнее. Так что на работу я практически всегда беру сало, картошку, хлеб и сосиски.

Одежды накупили на две жизни вперед

Что касается покупки одежды, то я приобретаю себе только носки. Одежда у меня рабочая – нам выдают специализированную форму. Зимой она, кстати, с утеплителем.

А по дому одежды у меня полно. Жена накупила нам на две жизни вперед. Еще одна статья расходов – стрижка. Раз в месяц приходит подруга жены и стрижет меня на дому. Платим ей 15 рублей.

У нас с женой двое детей: сын и дочка. Живут в других городах. Каждый месяц по 100 рублей дед с бабой внукам пересылают денежку на сладости.

Летом зарабатываю еще на ягодах

Лес – это наше богатство. Я в этом уверен.

Конечно, работа у нас не простая. Случаи разные бывают. Один раз одного из наших лесников чуть не подстрелили охотники, приняв его кожух за шкуру кабана. Часто натыкаемся на волков, лис. На меня лично однажды чуть трухлявое дерево не упало. А зимой перед новым годом приходится еще и браконьеров елок ловить. Тут тоже опасно – мало ли человек какой.

Зимой работать – ад. Особенно если минус 20, и ты весь день в белом лесу на морозе. Домой приходишь – елки мерещатся.

Зато летом – лепота. Птицы поют, тепло, грибы, ягоды. В нашем доме всегда есть сушеные и мороженные грибы, клюква, сушеная земляника для чая, черничное варенье, травы. Так что я – добытчик тот еще, жена гордится.

Кстати, летом, собирая ягоды и грибы, когда дома уже всего этого достаточно, помимо зарплаты на этом зарабатываю еще около 500 рублей. Отчего ж не работать…

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