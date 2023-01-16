В Соледаре началась окопная война 1 16.01.2023, 10:38

3,964

Боец ВСУ рассказал о ситуации на Донбассе.

Военнослужащий ВСУ Степан Барна отметил, что ситуация на Донбассе остается сложной.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«В Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере Соледара слишком рано. Думаю, что Генеральный штаб Украины наработает стратегию усиления украинских позиций. То, что российская сторона улучшила свое военное положение в Соледаре, не означает, что это будет иметь стратегическое значение с точки зрения результатов потенциальных боев», – считает Барна.

Боец ВСУ также добавил, что ситуация на Донбассе сложна уже в последние месяцы.

«Ежедневно проходят артиллерийские, танковые, минометные обстрелы. Противник применяет фосфорные бомбы», - отметил Барна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».