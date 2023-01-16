ЕАБР прогнозирует рост цен в Беларуси 16.01.2023, 10:46

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Экономические прогнозы властей далеки от реальности.

Инфляция в Беларуси понемногу будет снижаться вплоть до лета, считают эксперты Евразийского банка развития, а потом цены снова станут расти быстрее.

В ЕАБР напоминают, что по итогам года рост цен в стране составил 12,8%. Хотя в июле 2022-го, к примеру, инфляция фиксировалась на уровне более 18% год к году. На замедление инфляции повлияли падение потребительского спроса и жесткое ценовое регулирование.

«В начале 2023 года годовая инфляция продолжит снижаться в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому», — отмечают эксперты ЕАБР.

К концу года рост цен может снова ускориться «из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования».

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