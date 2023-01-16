Чтобы есть и не толстеть: названы лучшие продукты для завтрака 16.01.2023, 11:05

Полезные советы для плоского живота.

Получение достаточного количества клетчатки и белка каждого утра имеет критическое значение для сохранения плоского живота.

Многие считают, что меньшее количество приемов пищи в день поможет похудеть или сохранить плоский живот. Однако завтрак имеет не только решающее значение для общего здоровья – этот прием пищи также важен для поддержания вашего метаболизма и сохранения комфортных форм, пишет https://www.eatthis.com/breakfast-foods-for-flatter-stomach/.

Когда мы говорим о потере жира на животе, мы сосредотачиваемся на висцеральном жире, который скапливается вокруг брюшной полости человека. Висцеральный жир известен как «опасный» тип жира, поскольку он находится на органах брюшной полости и может привести к таким заболеваниям, как сердечные заболевания и диабет 2 типа. Потеря этого жира происходит по-разному для каждого, но часто предполагает внесение некоторых изменений в рацион, а также занятий физическими упражнениями.

Некоторые из лучших завтраков, которые вы можете выбрать, когда вы работаете над потерей жира на животе, включают потребление большего количества клетчатки и белка, которые важны для здорового контроля веса. На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Clinical Nutrition, диеты с высоким содержанием как белка, так и клетчатки, были связаны с потерей веса и снижением риска метаболических факторов. Ввиду этого делимся полезными продуктами, которые помогут похудеть, если их есть на завтрак.

Овсянка

Овсяная каша является одним из лучших завтраков для поддержания стройной фигуры и плоского живота. Клетчатка в овсянке помогает дольше ощущать сытость, поскольку это углеводы с медленным высвобождением, что означает, что они снабжают энергией, но не повышают уровень сахара в крови. Энергия углеводов с медленным высвобождением высвобождается в течение длительного периода времени, давая организму много энергии на день, не заставляя вас чувствовать себя вяло.

Эксперты отмечают, что употребление овсяной каши дает вашему организму клетчатку, необходимую не только для здоровья сердца, но и для правильного пищеварения. Когда ваше пищеварение работает должным образом, ваш желудок отблагодарит вас и не будет накапливать жир.

Яйца

По мнению экспертов по питанию, яйца – это еще один отличный способ начать день и работать над достижением плоского живота. В исследовании, опубликованном в International Journal of Obesity, яичный завтрак вместе с диетой с дефицитом калорий помог участникам сбросить больше веса, чем тем, кто ел на завтрак бейгл.

Яйца являются отличным источником полноценного белка, который поможет сбалансировать утреннюю реакцию сахара в крови, а также поддерживать чистую мышечную массу для ускорения метаболизма. Яйца, смешанные с овощами с высоким содержанием клетчатки, отлично помогают получить стройную фигуру.

Протеиновые коктейли

Говоря о белке, сытный протеиновый коктейль также является отличным выбором для завтрака, особенно если говорить о сохранении живота плоским.

Утренний протеиновый коктейль помогает контролировать калорийность завтрака и обеспечивает 20–30 граммов белка, необходимых организму для правильного обмена веществ. Когда вы добавляете фрукты и овощи в свой протеиновый коктейль, вы еще больше запасаетесь энергией на день, увеличивая ежедневное потребление клетчатки и помогая наладить пищеварение.

В одном 12-недельном исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, женщины, которые придерживались диеты с высоким содержанием белка, потеряли больше веса, чем те, кто ел стандартное количество белка. Если вам нужен значительный рост белка, протеиновый коктейль может стать отличным способом начать день.

Греческий йогурт

Если вам хочется сладкого утром, греческий протеиновый йогурт с фруктами и орехами – это идеальный выбор. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrition Journal, те, кто ел йогурт с высоким содержанием белка на перекус, во второй половине дня испытывали больше сытости и потребляли меньше калорий за ужином. Эксперты отмечают, что люди, регулярно потребляющие греческий йогурт, весят меньше.

Сосиски из индейки или курятины

Получение высококачественного белка утром важно для похудения, особенно в области живота. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием белка может способствовать насыщению и большему ощущению сытости. Исследования также показали корреляцию между управлением центральным абдоминальным жиром (CAF) с помощью качественного белка.

Чтобы получить дополнительный белок на завтрак, попробуйте сосиски из курицы или индейки. Это даст вам большее количество белка, чем обычная колбаска из свинины. Тогда обязательно дополните тарелку для завтрака богатыми клетчаткой и витаминами фруктами и овощами, создавая хорошо сбалансированный прием пищи.

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