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Соледар, Бахмут, Кременная: британская разведка рассказала, что происходит на востоке Украины

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  • 16.01.2023, 11:21
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Соледар, Бахмут, Кременная: британская разведка рассказала, что происходит на востоке Украины

Названа ключевая оперативная задача для двух сторон.

Разведка Британии проанализировала ситуацию на самом горячем участке фронтов войны в Украине — восточном.

В выходные продолжались интенсивные бои на Кременском и Бахмутском направлениях. По состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма ЧВК «Вагнера».

Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.

За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных успехов в разных секторах.

В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание новых формирований, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения оперативных прорывов.

Ранее сайт Charter97.org публиковал информацию о ситуации в Соледаре и Бахмуте от Генштаба ВСУ.

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