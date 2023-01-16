Соледар, Бахмут, Кременная: британская разведка рассказала, что происходит на востоке Украины 1 16.01.2023, 11:21

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Названа ключевая оперативная задача для двух сторон.

Разведка Британии проанализировала ситуацию на самом горячем участке фронтов войны в Украине — восточном.

В выходные продолжались интенсивные бои на Кременском и Бахмутском направлениях. По состоянию на 15 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма ЧВК «Вагнера».

Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города Кременная.

За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных успехов в разных секторах.

В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является создание новых формирований, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения оперативных прорывов.

Ранее сайт Charter97.org публиковал информацию о ситуации в Соледаре и Бахмуте от Генштаба ВСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/W1uSYAIeGE



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LO82vM2DDX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023

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