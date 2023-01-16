Белорусы будут по-новому продавать и покупать авто 2 16.01.2023, 11:22

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Правила купли-продажи уже скоро серьезно изменятся.

Совсем немного осталось до той даты, когда в Беларуси изменятся правила купли-продажи, а также регистрации транспортных средств. Стало удобнее или лучше, покажет время, но вопросы к изменениям уже есть, пишет abw.by.

Час икс наступит 22 января 2023 года, когда вступит в силу обновленный указ №504 «О мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» и постановление совмина №964, которым вносятся изменения в правила комиссионной торговли непродовольственными товарами (постановление №744).

ГАИ и нотариусы

Осуществить регистрацию договоров купли-продажи автомобилей можно будет не только в Госавтоинспекции. И если с данной процедурой в ГАИ все останется по-прежнему, то с регистрацией договоров у нотариусов возникает много вопросов.

В постановлении Минюста №139 об этой процедуре говорится следующее.

При удостоверении договора нотариус проверяет:

- принадлежность транспортного средства собственнику, указанному в свидетельстве о регистрации;

- государственную регистрацию снятого с учета транспортного средства;

- наличие или отсутствие ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок согласно базе данных ГАИ;

- снятие с учета транспортного средства по свидетельству о регистрации с отметкой ГАИ о снятии с учета;

- наличие иных сведений о нотариальном удостоверении договора после снятия транспортного средства с учета;

- факт нахождения транспортного средства в общей совместной собственности супругов.

Проверить – это, конечно, хорошо. Но как? Указом предусмотрено, что необходимые базы данных для проверки и внесения сведений о сделках появятся у нотариусов лишь в 2024 году, а до этого момента они будут делать это путем направления соответствующих запросов, а затем направлять документы в ГАИ на бумажном носителе. Это долго.

И да, до похода к нотариусу машину нужно снять с учета, а когда вы все оформите, нотариус обязан вам разъяснить… что нужно посетить ГАИ для регистрации сделки, что прописывается в договоре.

Может, удобнее сразу в ГАИ пойти?

Право собственности

В соответствии с п.7 указа право собственности на транспортное средство приобретателя возникает, а право собственности лица, отчуждающего транспортное средство по договору, прекращается с момента:

- государственной регистрации договора;

- нотариального удостоверения договора или соглашения об исполнении нотариально удостоверенного договора (если в соответствии с договором момент возникновения права собственности у приобретателя транспортного средства не совпадает с моментом нотариального удостоверения договора);

- фактической передачи транспортного средства приобретателю, оформленной актом приема-передачи, – при заключении договора между физическим и юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в простой письменной форме.

С юрлицами – только безнал

Проведение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расчетов с физическими лицами, в том числе по договору комиссии, а также физическими лицами расчетов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за отчуждаемые транспортные средства допускается только в безналичной форме (п.9 указа).

Счета-справки отменяются

- Из перечня бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции исключить позицию «Счет-справка» (п.1.2 постановления совмина №964).

Вот оно, главное новшество. Торговать счетами-справками направо и налево, как это пока происходит, больше не получится. И хотя счет-справка – это быстро и удобно, согласитесь, что-то надо было делать. Десятки тысяч «левых» счетов-справок погрузили рынок «бэушных» автомобилей в неконтролируемый хаос.

Счета-справки, выданные до 22 января 2023 года, имеют свою юридическую силу и являются основанием для постановки транспортного средства на учет в ГАИ.

При сдаче автомобиля в комиссионный автомагазин, если имеются явные признаки видоизменения VIN или такой номер отсутствует либо не соответствует представленным документам (свидетельству о регистрации), комиссионер обязан сообщить об этом по телефону в органы внутренних дел.

А дальше приедет милиция, проведет осмотр места происшествия, назначит экспертизу, после чего с большой долей вероятности автомобиль превратится в вещь, на которой ни ездить, ни продать.

Не только свидетельство о регистрации

Транспортные средства, зарегистрированные в Республике Беларусь, принимаются на комиссию при наличии у комитента (продавца) свидетельства о регистрации (технического паспорта, технического талона) транспортного средства или выписки из электронного паспорта транспортного средства.

Собственник не сможет получить наличные?

Не так давно одно белорусское СМИ сообщило, что расчет с собственником автомобиля, который предоставил машину в комиссионный магазин, будет осуществляться только в безналичной форме. Указав (дословно): «Слово «выплаты» заменили на «перечисления».

Это не так, слова «заменить» в новом постановлении совмина, регулирующем комиссионную торговлю, нет, а вот «дополнить» – есть. Согласитесь, это не одно и то же.

Так что расчет с собственником транспортного средства будет осуществляться двумя способами – наличными или безналичными платежами. Тут на выбор.

Только правда. И ничего, кроме правды

Информация об отсутствии на момент заключения комиссионного договора ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с транспортным средством, а также сведения о том, что оно не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду, нет арестов, судебных споров, свободно от притязаний третьих лиц, отныне должны быть сообщены собственником машины при приемке товара на комиссию. Эти сведения в обязательном порядке включаются в договор (п.16.4 правил).

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