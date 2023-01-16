Россия перебросила в Беларусь новые самолеты 6 16.01.2023, 11:27

5,802

Кроме боевой авиации замечены и транспортные борты.

В Беларуси стартовали масштабные летно-тактические учения подразделений, входящих в региональную группировку войск.

Как сообщает мониторинговая группа, в Беларусь прилетело по меньшей мере 8 истребителей ВКС РФ (по 4 истребителя Су-34 и Су-30) и 4 грузовых самолета.

«Все они прибыли в Барановичи в промежутке между 16:50 – 17:50. Достоверно известно, что два Су-30СМ следовали из российского Курска. Примечательно, что до прилета сегодняшних истребителей в Барановичах и так дислоцировались два Су -34 ВКС РФ», – говорится в сообщении.

В течение вчерашнего дня на аэродроме Барановичи садились и военно-транспортные самолеты РФ – три Ан-12 и один Ан-26.

«Три из них направлялись из РФ, а один (RF-93586) с 11 января находился в Мачулищах и сегодня перелетел в Барановичи, откуда улетел в 14:05», – рассказали в мониторинговой группе.

Из-за вероятной активизации российской и белорусской авиации возможно временное увеличение количества воздушных тревог в областях Украины, граничащих с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».