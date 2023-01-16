Бесцеремонный Эрдоган 5 Telegram-канал «СерпомПо»

16.01.2023, 11:32

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Реджеп Тайип Эрдоган

Как Турция зарабатывает шантажом.

Пример того, как Эрдоган использует военный конфликт России с Украиной в своих интересах, - эпопея с одобрением Турцией вступления в НАТО Швеции.

Казалось бы, вхождение Швеции в НАТО должно укрепить блок, членом которого является Турция. Было бы логично, если бы Эрдоган принял решение поддержать заявку Швеции.

Но он торгуется, шантажируя эту страну и вмешиваясь во внутренние дела Швеции. «Мы сказали Швеции, что для одобрения меморандума о вхождении в НАТО в нашем парламенте они должны выдать нам порядка 130 террористов. Они этого не сделали. Мы видим, что на улицах Швеции проводятся акции РПК (Рабочая партия Курдистана), и предупреждаем местные власти. Однако, к сожалению, речь о прекращении таких акций не идет».

Кто-то Эрдогану «должен»… Будет указывать другой стране, какие уличные акции ей разрешать. Наверняка Эрдоган своей позицией по Швеции и у Путина приторговывает.

Вероятно, у многих, кто наблюдает за Эрдоганом в последние месяцы, сложилось положительное впечатление. Не верьте. Все, что делает президент Турции, продиктовано только его личными интересами. Ослабление России и Украины ему выгодно, как и занятое им в этом конфликте особое положение.

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